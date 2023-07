Rippileirin vaihtoehdolle protuleirille olisi enemmän kysyntää kuin paikkoja on tarjolla – kehityskulku kertoo yhteiskunnan muutoksesta

Eroavaisuuksia leireillä on uskonnollisten lähtökohtien lisäksi siinä, että protuleireille tullaan eri puolelta Suomea. Protu ei ole samoilla tavoin sidoksissa omaan asuinalueeseen, kuten seurakunta on. Se auttaa Koiviston mukaan irrottautumaan niistä rooleista ja asetelmista, mitä omassa arjessa tai omassa koulussa on voinut itselleen ottaa.