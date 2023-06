RKP:n Henriksson: Jos hallitus syntyy, kyse ei ole onnellisesta avioliitosta vaan välttämättömyydestä

Henriksson sanoi, ettei voi avata neuvottelujen sisältöjä juurikaan, mutta korosti, että hoiva-alan ongelmiin on löydettävä ratkaisuja. Hoitojonoja on lyhennettävä ja vanhusten arjen turvallisuutta lisättävä. Pula hoitohenkilökunnasta on tosiasia eri puolilla maata. Tulevan hallituksen on vastattava näihin haasteisiin ratkaisuilla, ei alasajolla ja keskittämisellä.