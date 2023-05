RKP:n puheenjohtaja Henriksson on kutsunut eduskuntaryhmän koolle huomiseksi

Tällä viikolla Säätytalolla on ratkottu perussuomalaisten vaatimuksesta maahanmuuttoon ja ilmastopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, sillä niistä puolueilla on eniten erimielisyyksiä. Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kertoi eilen, että ryhmille on annettu lisäaikaa tälle päivälle yhteisten linjojen löytämiseen. Erityisesti maahanmuuttoryhmän neuvottelijat ovat kokeneet tarvitsevansa lisää neuvotteluaikaa.