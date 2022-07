Ruoka- ja vaatevarastot täyttyivät nopeasti, mutta osa avuntarpeesta Ukrainan sodan aikana on yllättänyt – maahan on kaivattu muun muassa heijastinliivejä ja apua sääskiarmeijaa vastaan

Venäjän hyökkäyksestä maahan tulee tänään kuluneeksi viisi kuukautta. Parhaillaan tarvetta on muun muassa hyttyskarkotteille, alusvaatteille ja sukille, t-paidoille, sadesuojille, erikokoisille lapioille ja kulkuneuvoille, luettelee Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna rf:n puheenjohtaja ja yksi perustajista Olena Galchenko. Hän on itsekin kotoisin Ukrainasta, mutta asunut Suomessa jo yli 12 vuotta. Oma tausta on auttanut verkostojen ulottamisessa suoraan Ukrainaan ja sodankäynnin läheisyyteen. Suomeen turvaan saapuneiden, mutta jo Ukrainaan palanneiden perheiden ja vapaaehtoisten auttajien kautta Galchenko kumppaneineen saa ajankohtaisen tiedon siitä, mistä tarvikkeista sota-alueilla erityisesti on pulaa.