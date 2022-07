Ruorijuopumukset ovat vähentyneet vuosien saatossa, mutta viime vuosi teki poikkeuksen

Vakuutusyhtiöt kysyvät vahinkoilmoitusta tekeviltä henkilöiltä, onko alkoholilla ollut osuutta vahingon syntyyn, jolloin asiasta kertominen on asiakkaan omalla vastuulla. Jos poliisi on ollut mukana selvittelemässä vahinkoa, vakuutusyhtiöt saavat tiedon alkoholinkäytöstä poliisilta. Jos alkoholinkäyttö on vaikuttanut venevahinkoon ja päihtymys voidaan osoittaa esimerkiksi viranomaisten mittaustuloksista, vakuutusyhtiöt voivat vähentää osan korvauksesta tai jättää sen maksamatta kokonaan.