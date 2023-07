Ruotsin Nato-nytkähdys antaa Bidenin Suomen-vierailulle positiivista pohjavirettä

– Pohjoismailla kyllä on hyvät edellytykset Pohjoismaisen puolustusyhteistyön raameissa, siihen olisi mahdollisuuksia ollut ja poliittista tahtoa, mutta se olisi ollut harmillista, vähän hankalaa, vähän ärsyttävää. On hyvä, että nyt on selvät sävelet siinä, ettei tässä mene vuosia ennen kuin Ruotsi jäseneksi pääsee.