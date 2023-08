Ruuhkavuodet koettelevat enemmän kuin ennen – lapsiperheiden vanhemmista yhä useampi kokee uupumusta ja riittämättömyyttä

– On positiivinen asia, että mielenterveysongelmien stigma on vähentynyt ja ongelmista osataan ja uskalletaan puhua eri tavalla kuin ennen. Myös netin kautta osataan hakea aktiivisesti tietoa, mihin toisaalta liittyy myös kääntöpuolensa: kun tietoa on paljon tarjolla, myös huoli herää herkemmin, ja sosiaalisessa mediassa vertailukin voi lisätä paineita.