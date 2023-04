Saako keskellä metsää olevassa laavussa kuka tahansa yöpyä – jokamiehenoikeuksista tulee riitaa erityisesti kesällä

Lisäksi vain tahallinen kotirauhan rikkominen on rangaistavaa. Jos retkeilijä tulee ovelle kysymään, missä hän oikein on, se ei ole kotirauhan rikkomista. Jos retkeilijä taas pyydettäessä poistumaan tunkee jalkaa oven väliin, se on kotirauhan rikkomista, Rautiainen sanoo.