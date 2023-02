Saamelaiskäräjälain käsittely koettelee kokonaisen sukupolven uskoa Suomeen: "Monelle nuorelle tämä on se, missä punnitaan heidän arvonsa", sanoo taiteilija ja aktivisti Niillas Holmberg

Utsjokelainen Niillas Holmberg on kirjoittanut useita runokokoelmia, ja hänet on palkittu muun muassa Saamelaisneuvoston kirjallisuuspalkinnolla, Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston taiteen palkinnolla, ja hän on saanut Kirsi Kunnas -runopalkinnon. Holmberg on ollut kahdesti Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokkaana. Hän on julkaissut folk-albumeita, joikannut elektronisen musiikin yhtyeessä ja julkaissut protestilauluja. Holmberg on myös esiintynyt joikaajana ja runoilijana Luovus-sinfonian esityksissä.