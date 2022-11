Saamelaiskäräjät hyväksyi reilulla enemmistöllä saamelaiskäräjälain muuttamisen hallituksen esityksen mukaisesti – lain muotoilua saamelaiskäräjien kokoonpanosta ehdotetaan päivitettäväksi

– Saamelaiskäräjät on tehnyt päätöksen, jonka ytimessä on kysymys alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Saamelaiskäräjien suuri enemmistö on tuloksella 15–3 saamelaiskäräjälakiesityksen takana, ja toivon myös, että muut kunnioittavat tätä päätöstä, sanoi saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso saamelaiskäräjien tiedotteessa.