Saarikko peräänkuuluttaa keskustelua sosiaalisen median ja pelaamisen vaikutuksista lapsiin ja nuoriin – "Onko tämä oikeasti meillä nyt hallussa?"

– Tämä on vaikea maasto varsinkin aikuisena mestaroida, kun ei oikein edes tunne sitä maailmaa. Mutta meidän aikuisten kannattaa perehtyä siihen maailmaan, jotta osaamme laittaa sille paremmat pelisäännöt ja reunaehdot. Jos täällä on muita pienten lasten vanhempia, niin te tiedätte millaista se on, että siihen pitää asettaa rajat, Saarikko sanoi keskustaväelle.