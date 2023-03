Sadealueet liikkuvat Suomen yllä vielä illan aikana, huomisesta odotetaan poutaisempaa

Huomisesta odotetaan kohtalaisen poutaista. Aurinkoisinta on maan pohjoisosassa, maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys taas on aika runsasta. Elohopea liikkuu maan etelä- ja keskiosassa yhden ja viiden lämpöasteen välillä. Pohjoisessa on päivällä tiedossa heikkoa pakkasta.