Sähköyhtiöt ryöpyttävät hallituksen esitystä takautuvasta sähkötuesta – aiheuttaisi yhtiöille mittavat hallinto- ja kehityskulut, jotka päätyvät lopulta asiakkaiden maksettavaksi

Kertakorvaus perustuu marraskuun ja joulukuun kulutukseen, ottaen huomioon marras-tammikuun sähkön hinta. Sitä ei makseta, jos sähkön hinta on ollut alle 10 senttiä kilowattitunnilta. Omavastuu on 90 euroa, ja hyvitystä maksettaisiin puolet rajan ylittävältä osalta. Tukikatto on 700 euroa kuukautta kohti, ja sähkönsiirtoa koskevat maksut on rajattu tuen ulkopuolelle.