Sairaanhoitopiireistä kannatusta potilasturvalaille – "Pidän ikävä kyllä välttämättömänä, että laki laaditaan"

– On turhaa väittää, että hallitus ei olisi ottanut osaa työmarkkinariitaan. On mahdotonta ennustaa ministeri Lindénin toimia ensi viikolla. Toiminta tämän lakiesityksen suhteen on ollut kauniisti sanottuna poukkoilevaa, Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi vastasi torstaina sähköpostitse STT:n kysymyksiin.