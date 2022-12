SAK:n jäsenliitoilla tiukka tavoite – palkkaratkaisu Saksan teollisuuden tasolle

Rönni-Sällisen mukaan on käynyt selväksi, että EK on vedellyt kulisseissa naruista työnantajaliittojen palkkatavoitteiden koordinoimiseksi. Julkisuudessa EK on liputtanut liittokohtaisen sopimisen puolesta, mutta käytännössä se on ohjaillut ripustautumista vientiteollisuuden palkkaratkaisuun. PAM ei hyväksy tällaista lähtökohtaa neuvotteluille, Rönni-Sällinen paheksui.