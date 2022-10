Salaperäinen liikemies aiheuttaa harmia ympäri Suomea – ruotsidemokraattien tuore kansanedustaja mukana sopassa

STT:n tietojen mukaan yhtiö on jättänyt vastikkeet maksamatta, minkä vuoksi se on ajautumassa kohti konkurssia. Kymenlaakson käräjäoikeuteen on syksyn aikana tullut vireille tapaukseen liittyvä velka-asia ja kolme asunto-osakeyhtiöasiaa, joissa kaikissa vastaajana on Kalle Kroon.