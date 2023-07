Sari Essayah: Ketään ei saa nimitellä natsiksi tai mustaksi säkiksi

– Minun mielestäni on ollut todella tärkeää, että niitä on nyt pyydetty anteeksi ja niistä on haluttu irtisanoutua. Ja sitten toisaalta, että meillä hallituksessa on nyt myöskin perustettu tämä työryhmä, jonka johdolla tehdään vielä tätä toimenpideohjelmaa, hän sanoo.