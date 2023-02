SDP avaa vaalikampanjansa – tavoitteena nostaa työllisyysaste muiden Pohjoismaiden tasolle

– Me emme tule saavuttamaan julkisen talouden tasapainoa tai hyvinvoivaa yhteiskuntaa leikkaamalla ja kurjistamalla. Tämä on oikeiston linja. Se on oikeiston lääke, joka on karvas ja se ei toimi, sanoi puheenjohtaja Sanna Marin (sd.) nostatuspuheessaan.