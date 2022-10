SDP:n Mäkynen tylyttää kokoomuksen esittämää leikkaustahtia: "Ei me lähdetä mukaan typerään politiikkaan"

Kokoomus on esittänyt, että valtion tulisi leikata menoja vuosittain noin miljardin euron verran tulevien kahden vaalikauden ajan. Ehdotus on kuittaus nykyhallituksen budjetille, jonka arvioidaan olevan ensi vuodelle yli kahdeksan miljardia alijäämäinen. Lisäksi puolue on esittänyt kahden miljardin alennusta ansiotulojen verotukseen ensi vaalikaudella.