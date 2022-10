SDP, vihreät ja vasemmistoliitto: Hallituspuolueet eivät ole sopineet, että translakiäänestys olisi omantunnonkysymys

– Tämä esitys viedään normaalien pelisääntöjen mukaisesti maaliin. Se on kaikkein tärkeintä. Ja tärkeintä on, että keskusta on hallituksessa sitoutunut yksimielisesti tukemaan tätä lakia ja keskustan eduskuntaryhmä on ilmoittanut, että se kannattaa tätä lakia ja on sitoutunut siihen, että tämä viedään pelisääntöjen mukaisesti maaliin, Lindtman sanoo.