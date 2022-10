Sienisato vaihtelee eri puolilla maata – "Suomen rantakaistaleella heikoin syksy mitä olen koskaan nähnyt"

Jos maassa ei ole sieniä, myös puut kuolevatSieniasiantuntija Salon mukaan sieniä on ollut tänä syksynä poikkeuksellisen vähän etelärannikolla ja Kaakkois-Suomessa.– Suomen rantakaistaleella heikoin syksy mitä olen koskaan nähnyt, ja olen aloittanut sienestyksen vuonna 1976, hän https://sanoo.Sienettömyydellä on kohtalokkaat seuraukset myös muulle luonnolle, koska pohjoista havumetsävyöhykettä ei olisi olemassa ilman sieniä, Salo kertoo.– Sienet ovat täydessä symbioosissa puiden kanssa. Ne ottavat maasta veden ja ravinteet ja antavat ne puille. Puut eivät voi ottaa maasta mitään [ravinteita] ilman sieniä. Vastaavasti sienet saavat puilta takaisin valmiit yhteyttähttps://mistuotteet.Se, miten etelän ja Kaakkois-Suomen sienetön syksy tulee vaikuttamaan havupuihin, nähdään vasta keväällä.– Puita tulee varmasti kuolemaan. Jonkin verran koivuja on jo kuollut, Salo https://sanoo.Salon mukaan etelässäkin on vielä pieniä toiveita suppilovahveroista, koska ne kestävät jonkin verran hallaa. Muille ruokasienille, kuten rouskuille, tateille ja haperoille, alkaa olla jo liian kylmää.– Nyt saattaa vielä jotain tulla, mutta viikon päästä on jo liian myöhäistä. Jos nyt menee metsään, niin ainakin näkee, ovatko suppilovahverot lähteneet https://kasvuun.Puolukkatilanne on koko Suomessa keskimäärin hyvä