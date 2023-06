Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet juhannusviikolla – lämpö ja sadekuurot saattavat lähipäivinä villitä kukintoja

Syken mukaan Etelä- ja Keski-Suomessa on havaittu hieman sinilevää. Suurin osa havainnoista oli torstaihin mennessä tehty Suomenlahden ja Saaristomeren rannikolla. Useita alueellisia havaintoja on tehty esimerkiksi Pirkanmaalla Pyhäjärvellä. Myös Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa on tehty yksittäisiä levähavaintoja. Yhteensä havaintopaikkoja on yli 400.