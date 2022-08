Sinileväkukintojen riskiennuste toteutui – levää voi esiintyä paikoin vielä pitkälle syksyyn

Sinilevän esiintymisessä on ollut myös suuria alueellisia vaihteluita. Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Kainuun alueilla sinilevätilanne on noudatellut pitkänajan keskiarvoa koko kesän ajan. Muualla maassa tilanne on vaihdellut keskiarvon molemmin puolin.