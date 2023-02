Sinimustan liikkeen ehdokaslistoilta löytyy lakkautetun uusnatsijärjestö PVL:n puheenjohtaja ja muita PVL:ssä toimineita

Korkeimman oikeuden mukaan osa PVL:n toiminnasta oli suoraan rikoslain vastaista. Järjestö on KKO:n mukaan julkaissut nettisivuillaan kirjoituksia, jotka on katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. Lisäksi KKO:n mukaan väkivallan käyttö on ollut PVL:ssä vähintään hiljaisesti hyväksytty toimintatapa ja väkivallan sekä rikosten tekemisen voidaan katsoa olevan osa yhdistyksen toimintaa.