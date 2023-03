Sisäministeriö perää supolta lisäselkoa ex-työntekijä Saarelaista koskevista ratkaisuista

Myös STT on pyytänyt supolta tapaukseen liittyvää aineistoa tietopyynnöllä. Viime syksynä suojelupoliisista vastattiin STT:lle, ettei supossa tunnistettu asiakirjoja, jotka olivat tietopyynnön kohteina, eli mitään medialle annettavaa ei ollut. Kuitenkin ministeriölle annetun selvityksen liitteenä on asiakirja, joka sisältää medioiden aiemmin pyytämää tietoa. Sisäministeriölle luovutettuun selvitykseen on liitetty muistio supon johdon ja Saarelaisen keskustelun sisällöstä.