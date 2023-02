Sisäministeriön selvitys: Suomessa on riittävästi väestönsuojapaikkoja, suojia erityisesti suurissa kaupungeissa

Valtaosassa nykyisistä hyvinvointialueista väestönsuojapaikkoja on 60–80 prosentille väestöstä. Helsingissä paikkoja on noin kolmanneksen enemmän kuin kaupungissa on asukkaita. Vähiten väestönsuojapaikkoja suhteessa väestöön on Etelä-Pohjanmaalla, jossa paikkoja on noin puolelle väestöstä.