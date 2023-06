Vihreiden uusi puheenjohtaja haluaa puolueen näkyvän muuallakin kuin ympäristökysymyksissä: "Kaikkialla Suomessa eivät toimi aina samat keinot"

Itseään Virta on luonnehtinut duunariperheen kasvatiksi, sillä hän on rekkakuskin ja lastenhoitajan tytär. Virta on myös kertonut julkisuudessa jääneensä yksinhuoltajaksi turvattoman parisuhteen jälkeen. Hänen tyttärensä syntyi kuukausia ennen Virran valintaa eduskuntaan.