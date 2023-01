Soitot Mieli ry:n kriisipuhelimeen lisääntyivät lähes sadallatuhannella viime vuonna – yleisimmin kriisipuhelimeen soitetaan pahan olon ja erityisesti ahdistuneisuuden takia

18–29-vuotiaiden naisten soitoissa itsetuhoisuus on muita yleisempää. Itsetuhoisia puheluita tulee kriisipuhelimeen vuorokaudessa keskimäärin 16–17. Näistä keskimäärin kolmessa itsemurhavaara on suuri eli soittajalla on itsemurhasuunnitelma tai hän on yrittänyt itsemurhaa lähiaikoina.