Somessa tunnettu mies markkinoi rahapelejä ja jakoi pelaamistaan seuraajille – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja menettämään rikoshyötynä yli 50 000 euroa

– Vaikka (syytetty) olisi kertomansa mukaisesti myös fiilistellyt pelaamista, on hänen täytynyt ymmärtää, että hän tällaisella toiminnallaan myös markkinoi rahapelejä. On sinänsä mahdollista, että (syytetyllä) on voinut olla seuraajia myös Suomen ulkopuolella. Markkinointi on kuitenkin tapahtunut suomenkielisellä ja sisällöltään suomalaisille suunnatulla internet-sivustolla ja suomenkielisellä ja sisällöltään suomalaisille suunnatuilla käyttäjätileillä. Markkinointi on siten kohdistettu erityisesti suomalaisille, mikä (syytetyn) on myös täytynyt ymmärtää, tuomiossa todetaan.