Sopu täydentävästä budjetista syntyi – isot tukipaketit jäivät pois

Etenkin keskusta on pitänyt esillä sitä, että maataloutta pitäisi tukea edelleen huoltovarmuuden turvaamiseksi inflaation keskellä. Hallituslähteiden mukaan esillä on ollut, että kokonaisuudessaan maataloudelle voisi osoittaa avustustoimia noin 300 miljoonan euron edestä, mutta valmistelu kokonaisuudesta on kesken, eikä suuruusluokkaa ole vielä päätetty.