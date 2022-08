Sota säikäytti venäjän opintoihin hakevia nuoria, vaikka osaajille on suuri tarve – "Venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan osaajat ovat tärkeä turvallisuuspoliittinen voimavara"

Huttusen mukaan tilanne rinnastuu siihen, kun Neuvostoliitto hajosi ja kysyntä tiedosta oli suurta. Suomessa ymmärrettiin, että erityistä asiantuntemusta kaivataan ja perustettiin asialle omistautuvia instituutioita. Yksi näistä on Aleksanteri-instituutti, joka on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan alainen laitos. Sen tehtävänä on koordinoida Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimusta.