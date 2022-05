Sota Ukrainassa heijastuu myös remontointiin – jotkut terasseissa ja saunarakentamisessa käytetyt puulajit voivat olla kortilla

Kesämökki- tai kotisaunan remontoijan on ainakin henkisesti hyvä varautua siihen, että leppä- tai haapapaneeleiden hankinnassa voi ilmetä ongelmia. Haapaa ja leppää on aiemmin tullut paljon Itä-Euroopan alueelta, esimerkiksi Venäjän ja Valko-Venäjän suunnalta. Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan ja pakotteiden myötä tilanne on kuitenkin muuttunut, ja toimitukset näistä maista on pysäytetty.