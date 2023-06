Sotaharjoitus on häirinnyt radiolähetyksiä – luukuttavat sankariheviä

Puolustusvoimien mukaan harjoitus kestää maanantaihin asti. Radiolupa on myönnetty taajuuksille 89,2 ja 97,1 megahertsiä. Viikolla kanavilta on kuulunut muun muassa niin sanottua sankariheviä. Harjoitusradiossa on tarkoitus jakaa ilmavalvontaselostetta, jolla harjoitellaan vastustajan sijainnin jakamista harjoitusjoukoille.