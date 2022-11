STM:n ohjauskirje ei ole toistaiseksi juuri muuttanut sairaanhoitopiirien rokotuslinjauksia – "Vaikuttavuus on hyvin vähäinen"

– Meillä on kohtalaisen paljon sairaalapotilaita ollut viime viikkoina, mutta on erittäin harvinaista, että sairaalahoitoon koronan takia joutuisi joku, joka ei terveydentilansa tai ikänsä puolesta olisi jo rokotteiden piirissä. Me emme ole tätä laajentamassa, kertoo Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.