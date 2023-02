STM:n selvitys: Huumeiden käytöstä ja hallussapidosta käyttöhuoneissa olisi parasta säätää oma lakinsa, joka olisi voimassa määräajan

– Esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa on päädytty siihen, että palveluiden antaminen anonyymisti ei ole mahdollista. Näissä maissa kyse on esimerkiksi täysi-ikäisyyden varmistamisesta ja potilasrekisterivelvoitteista. On myös nostettu esiin, että käyttäjän terveystietojen tulee olla saatavilla, jotta voidaan olla varmoja siitä, millaista hoitoa mahdollisesti henkeä uhkaavassa tilanteessa tulisi antaa, selvityksessä sanotaan.