STM ohjeisti lentoyhtiöitä vaatimaan Kiinasta matkustavilta todistusta negatiivisesta koronatestistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut Kiinasta saapuville matkustajille ohjeen, mutta laitos ei ole kuitenkaan suositellut matkustusrajoituksia. Syynä on se, että koronapandemian aikana on nähty, että herkästi tarttuvien virusmuunnosten pysäyttäminen maiden rajoille ei käytännössä onnistu.