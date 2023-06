Stoltenberg matkustaa lähiaikoina Turkkiin puhumaan Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta

– Ruotsi on täyttänyt kaikki Madridin huippukokouksessa viime vuonna tekemänsä sitoumukset, mukaan lukien uusi terrorismilaki, joka astui tänään voimaan. Turkin ja Unkarin on aika aloittaa Ruotsin jäsenyyden ratifiointi. Se on minun selvä viestini, Billström sanoi.