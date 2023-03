Suomen Nato-jäsenyyden eteneminen on otettu ilolla vastaan – Ruotsin toivotaan seuraavan pian perässä

"Rakas Suomi, tervetuloa Natoon"Viron pääministeri Kaja Kallas toivotti Suomen lämpimästi tervetulleeksi Natoon. – Rakas Suomi, tervetuloa Natoon! Meidän alueen turvallisuus vaatii meidän yhteistoimintaa ja yhteistyötä. Jatketaan eteenpäin turvallisen tulevaisuuden puolesta, Kallas kirjoitti suomeksi.Hän jatkoi englanniksi toteamalla tämän olevan historiallinen hetki Itämeren alueelle ja koko liittoutumalle. Kallas esitti myös toiveen, että Unkari ja Turkki ratifioisivat nyt Ruotsin liittymisen https://pikaisesti.Myös Latvian ja Liettuan pääministerit huomioivat Turkin ratifiointipäätöksen kommenteissaan https://perjantaina.Latvian pääministerin Krisjanis Karinsin mukaan Natosta on tulossa entistäkin vahvempi.– Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointiprosessin valmistuminen on erittäin tervetullut askel kohti yhä parempaa turvallisuutta ja puolustusvalmiutta Pohjois-Atlantin alueella, Karins https://tviittasi.Liettuan pääministeri Ingrida Simonyte sanoi, että Natosta on jo tullut aiempaa vahvempi, kun kaikki Nato-maat ovat ratifioineet Suomen jäsenyyshakemuksen. Hän sanoi Liettuan odottavan myös Ruotsin Nato-ratifioinnin nopeaa valmistumista."Tänään iloitsemme Suomen kanssa"