Stoltenbergin viesti Turkille ja Unkarille: On aika ratifioida Ruotsin Nato-jäsenyys

– Vaikka pitkän tähtäimen asiat eivät tunnu yhtä kiireellisiltä, niillä on väliä. Pitkän aikavälin sitoutuminen lähettää Putinille viestin siitä, että hän ei voi voittaa meitä väsytystaktiikalla. Hän luulee, että demokratiat ovat laiskoja, mutta me osoitamme, että asia on päinvastoin.