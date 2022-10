STT:lle on myönnetty Tietoturvan suunnannäyttäjä -tunnustus – "Toiminnallaan STT on auttanut muita organisaatioita suojautumaan kyberhyökkäyksiltä"

– STT on viestinyt tapauksesta avoimesti siinä laajuudessa, mikä on ollut mahdollista ja perusteltua. Toiminnallaan julkisuudessa ja sen ulkopuolella STT on auttanut muita organisaatioita suojautumaan kyberhyökkäyksiltä ja suunnittelemaan entistä paremmin niistä toipumista, sanoo Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa tiedotteessa.