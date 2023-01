STT:n tiedot: Ministeri Kiurun peräänkuuluttama ennakkotestivaatimus Kiinasta tuleville jumissa ministeriöissä

STM:n vastuulla on ollut tartuntatautilaki, johon säädettiin määräaikaisia koronapykäliä. Pykälät eivät ole kuitenkaan enää voimassa eikä STM ole esittänyt niiden palauttamista voimaan. Erään hallituslähteen mukaan syynä on, että eduskunnassa on jo muutenkin ruuhkaa. Pykälien voimaantulo vaatisi eduskunnan käsittelyn.