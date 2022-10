STT:n tiedot: Raja-aidan jatkosta ei välttämättä päätetä tällä hallituskaudella

Esteaita olisi aidan, teknisen valvonnan ja tien muodostama kokonaisuus. Rajavartiolaitos on pitänyt aitaa tarpeellisena ja kokeilua tärkeänä. Sen avulla voidaan testata, miten toteuttamiskelpoinen valvontamalli on. Rajavartiolaitokselta on arvioitu julkisuudessa, että ensin täytyy testata esimerkiksi se, miten aita kestää talven vaikeita olosuhteita.