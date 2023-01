STT:n tiedot: Sote-tukipaketin hintahaarukka 200–700 miljoonaa euroa, neuvottelut aloitettu

Eilen tiistaina hallitus antoi esityksen lausuntokierrokselle maatalouden tuesta, joka on toteutumassa selvästi alun perin spekuloitua pienempänä. Pakettiin viitattiin aluksi jopa 300 miljoonan euron suuruisena. Lausunnoille lähtenyt esitys on kuitenkin mediatietojen mukaan runsaan 100 miljoonan euron suuruinen, vaikka sen koko voi vielä muuttua. Tukea on valmisteltu reaktiona lannoitteiden ja sähkön nousseisiin hintoihin.