Sunnuntain vaalipäivään lähdetään tasaisista asetelmista – vaalipiirien viimeiset paikat voivat ratkaista vaalien voittajan

– (Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri) Orpo on näistä kolmesta ainoa, jolla on vielä tässä vaiheessa mahdollisuudet muodostaa kahta erilaista hallituspohjaa. Kokoomuksen asema hallitustunnustelijana on näistä kolmesta kärkipuolueesta se kaikkein otollisin. Heillä on nämä kaksi vaihtoehtoa, joita voidaan tietyssä mielessä kilpailuttaa, Karimäki sanoo.