Suomalaiset tietävät useimmiten, mihin vaaditaan rakennuslupa – mutta vahinkojakin sattuu

Esimerkiksi Turussa alle 20 neliön rakennelmat on vapautettu luvanhausta muualla kuin keskusta-alueella, eivätkä ne vaikuta rakennusoikeuteen. Helsingissä samankokoiset rakennelmat on vapautettu luvanhausta, mutta niitä varten on kuitenkin oltava rakennusoikeutta jäljellä.