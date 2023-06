Suomalaistutkimus löysi syitä sille, miksi äidit julkaisevat somessa muotikuvia lapsistaan – liittyy keskustelua herättäneeseen sharenting-ilmiöön

Lasten kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa on tunteita herättävä aihe, joka on nyt maailmanlaajuisesti pinnalla. Uusi suomalaistutkimus on kerännyt paljon huomiota ja parituhatta latausta, kertoo väitöskirjatutkimuksen tekijä Minna Kallioharju Jyväskylän yliopistosta.