Suomalaisyrityksiä vastaan hyökänneen kyberrikosryhmän omat sivut ovat olleet alhaalla viikkokaupalla – tietoturva-asiantuntijan mukaan ryhmä on itse hyökkäyksen kohteena

Kiristyshaittaohjelmallaan hyökkäyksiä tehneen ryhmittymän blogisivusto on pimeässä Tor-verkossa ollut syyskuussa useita viikkoja poissa käytöstä, ja ryhmän passiivisuus on huomattu myös tietoturvapiireissä. Tietoturvayhtiö Cyber Intelligence Housen toimitusjohtajan Mikko Niemelän mukaan LV:n vuotosivusto on joutunut palvelunestohyökkäyksen kohteeksi. Hänen mukaansa vastaavaa on tapahtunut myös muiden pimeässä verkossa olevien rikollisten sivuilla.