Suomeen pyritty itärajalta poikkeuksellisen useasti väärennetyillä papereilla – "Maksaneet tuhansia euroja"

Väärennökset esittäneet henkilöt ovat rajavartioston mukaan lähtöisin Kaukasian alueelta ja heidän määränpäänsä on ollut pääosin Keski-Euroopassa. He ovat rajavartioston esitutkinnassa myöntäneet syyllisyytensä väärennysrikoksiin, minkä lisäksi he ovat anoneet turvapaikkaa Suomesta.