Suomen lääkehuollon tilanne melko hyvä – koronapandemia on tuonut globaalisti pulmia lääkkeiden saatavuuteen

Maurialan mukaan voi sanoa, että pandemia on tuonut maailman lääkehuoltoon lisäpulmia niihin kohtiin, joissa tuotannossa tai jakelussa on ollut jo ennestään ongelmia. Tällä hetkellä esimerkiksi (elimistön puolustusjärjestelmään vaikuttavien) immunoglobuliinivalmisteiden saatavuus on hänen mukaansa heikko.