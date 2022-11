Suomen suurin marjojen ostaja Valio ilmoittaa tarkastuksistaan marjayrityksille etukäteen eikä marjanpoimijoita aina kuulla

– Tässä vaiheessa, kun rikostutkinta on kesken, on liian aikaista spekuloida, että mitä jatkossa tulee tapahtumaan. Tämän vuoden osalta kaikki on jo hoidettu ja tehty. Ensi vuoden osalta toivomme, että meillä on silloin jo lisätietoa asiasta. Eli päätökset tehdään, kun meillä on lisätietoa.